A PSP apreendeu na sexta-feira uma mala suspeita com droga no interior, no Aeroporto de Lisboa.



As autoridades apreenderam uma mala que se encontrava no interior de um avião que se preparava para efeutar um voo de longo curso. A mala foi submetida a raio-X e a PSP apurou que, no interior, tinha um localizador gps, 25 embalagens em plástico que continham 135 040 doses individuais de cocaína.

O material foi apreendido pela PSP que entregou o caso à Polícia Judiciária.