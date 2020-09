PSP apreende mala com mais de 32 quilos de cocaína no aeroporto de Lisboa

A PSP apreendeu na quinta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, uma mala com mais de 32 quilos de cocaína com um valor estimado em 1,5 milhões de euros, anunciou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que a apreensão foi feita na quinta-feira, pelas 16h00, quando a polícia patrulhava a zona das bagagens, tendo detetado uma mala suspeita.

Depois da apreensão da mala, as autoridades encontraram no seu interior, entre outros artigos, cocaína com peso total de 32,350 quilos a que corresponde cerca de 161.750 doses individuais, num valor estimado superior a 1,5 milhões de euros.

O processo foi remetido para o Ministério Público.