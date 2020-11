Diminuir a velocidade em 5% traduz-se “na redução em 30% da probabilidade de ser interveniente num acidente de viação com consequências graves”. Por isso, a PSP está a atacar a velocidade nas estradas e aposta nos controlos por radar nas zonas com maior sinistralidade. Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelam que nos primeiros nove meses do ano foram apanhadas 600 523 viaturas em infração (mais 24,3% do que em 2019).









“Antes de escolhermos o local do controlo de velocidade realizamos sempre um estudo da sinistralidade: acidentes e atropelamentos. Não andamos na caça à multa nem escondemos radares atrás de caixotes do lixo”, desmistifica, ao CM, a subcomissário Telma Peixoto, da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa. Aliás, as operações são “sempre montadas em locais que garantam a segurança dos condutores e também a nossa, no caso de ter de se mandar parar os infratores”.

Nos últimos anos, a PSP tem optado por publicitar com antecedência parte das operações onde monta radares de velocidade. E até “não incomoda” que as ações inopinadas sejam denunciadas nas redes sociais por condutores. “Encaramos com satisfação. Porque, em princípio, o comportamento dos condutores nessas zonas será moderado”, afirma Telma Peixoto.





A PSP alerta tanto para o excesso de velocidade como para a velocidade excessiva. “São conceitos diferentes e fáceis de explicar. O primeiro refere-se à condução acima do limite legal. O segundo ocorre quando o condutor segue a uma velocidade inadequada, em situações por exemplo de más condições meteorológicas ou com muito trânsito”, explica.

pormenores



Dia em memória



Este sábado, em Torres Vedras, a PSP marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Estará presente a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. Na última década registaram-se, em Portugal, 6880 vítimas mortais em resultado direto da sinistralidade rodoviária.





Menor reação



“Quanto maior é a velocidade do veículo, menor é o tempo de reação disponível para evitar qualquer obstáculo e/ou corrigir a rota da viatura e, inversamente proporcional, maior é a distância necessária para imobilizar por completo o veículo”, explica a PSP.





Travam e aceleram



“Infelizmente”, há quem “trave quando passa nos radares fixos e depois volte a acelerar”, lamenta a subcomissário Telma Peixoto. Mas correm o risco de haver um outro radar um pouco mais à frente.