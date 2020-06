PSP atrás de mais pessoas por cartazes de ódio

A PSP continua a realizar diligências para identificar mais jovens que, no sábado, durante a manifestação antirracista no Porto, empunharam cartazes com a frase "polícia bom é policia morto". Na segunda-feira, a Polícia anunciou ter identificado um dos jovens, estudante.As imagens dos manifestantes com cartazes que continham as frases de ódio contra as autoridades foram partilhadas centenas de vezes nas redes sociais. Provocaram uma onda de revolta.Depois de o jovem ter sido identificado, o caso foi comunicado ao Ministério Público e a PSP diz que vai apresentar queixa contra ele e outras pessoas que empunharam cartazes durante a manifestação. A ASPP/PSP apresentou também queixa à Procuradoria-Geral da República e o Sindicato Independente dos Agentes irá constituir-se assistente do processo. Em causa estará o crime de ofensas a organismo, punido com pena até 6 meses de prisão ou 240 dias de multa.