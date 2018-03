Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP atropelado após tiroteio em Leiria

Vítima é um agente principal de 47 anos.

23:27

Um agente principal da PSP, de 47 anos, sofreu esta sexta-feira ferimentos ligeiros na sequência de um atropelamento na rua do Outeiro, Gândara dos Olivais, Leiria, após uma operação policial no bairro, que terminou com uma troca de tiros.



Segundo Luís Lopes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, não houve feridos na sequência do tiroteio.



O agente foi transportado de ambulância para o Hospital de Santo André, em Leiria.