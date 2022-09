As ameaças de morte feitas ao presidente e vice-presidente da Câmara da Póvoa de Varzim e ao presidente da Assembleia Municipal - que receberam mensagens em envelopes acompanhadas por uma bala – estão a ser avaliadas pela PSP, que poderá atribuir proteção policial aos autarcas. A decisão dependerá do nível de risco. “Não é uma ameaça, muito menos um aviso, é uma previsão. Ou uma destas na testa. A vossa escolha é fácil. Não vamos gastar mais munições com envelopes”, foi o texto deixado à porta da câmara.“Quando escrevem uma carta, metem uma bala lá dentro e vêm deixar ficar na câmara, naturalmente que o assunto merece preocupação”, referiu ao CM Aires Pereira, presidente da autarquia. O edil acredita que as ameaças podem estar relacionadas com o início da demolição da praça de touros da cidade. “Pelo ‘modus operandi’ e pela coincidência do início da demolição e por aquilo que é o ambiente nas redes sociais e o nível de ameaças, leva-nos a concluir que estará relacionado”. No lugar da praça de touros vai nascer um pavilhão multiusos que custará nove milhões de euros.