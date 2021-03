PSP caça 15 quilos de droga e 28 mil euros no Porto e Maia

Dez buscas, sete detidos (seis ficaram em preventiva), mais de 15 quilos de haxixe apreendidos, além de 28 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo, vários automóveis e até um cofre. Foi este o resultado de uma megaoperação da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, que pôs ontem fim à atividade de um grupo dedicado a abastecer de droga vários bairros da cidade.As buscas decorreram no Porto e na Maia, ao nascer do dia. O haxixe apreendido era suficiente para cerca de 75 350 doses e estava acondicionado em pacotes - cada um com meio quilo. Mas a PSP encontrou ainda 1289 doses de liamba, 216 de cocaína e 61 de heroína. Os seis traficantes, entre 33 e 44 anos, tinham 28 269 € em notas e pelo menos sete telemóveis, que eram utilizados para o negócio da droga, como os automóveis - alguns de gama alta. Foi tudo apreendido.Aos seis traficantes junta-se outro homem, de 34 anos, detido por estar na posse de uma soqueira. Os sete suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório. Os agentes da Investigação Criminal ainda identificaram outros três homens e uma mulher, que foram igualmente constituídos arguidos.Nas buscas - cinco domiciliárias e outras tantas não domiciliárias -, a PSP encontrou um cofre e documentação relacionada com o tráfico, incluindo contas de vendas de droga e notas da organização interna do grupo dedicado a abastecer bairros da cidade.O tráfico no Porto - centralizado nos bairros próximos do Aleixo - está na mira da PSP. Já em setembro, outra megaoperação apreendeu seis quilos de heroína e 1,8 quilos de cocaína, detendo 15 suspeitos. No mês seguinte, foram detidos sete suspeitos e apreendidas mais de 10 mil doses de drogas, além de 44 mil euros, em 23 buscas realizadas no Porto, em Matosinhos, na Maia e em Valongo.