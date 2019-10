PSP caça carteirista histórico de Lisboa

Chamam-no de ‘professor’, por ter dado aulas de arte. É, aos 55 anos, um dos históricos carteiristas de Lisboa, já com dezenas de detenções e uma pena efetiva de cadeia cumprida por furto. Foi novamente apanhado pela PSP, a furtar a mochila a uma turista, e pelo acumular de processos foi posto em prisão preventiva pelo juiz.O homem, estrangeiro, foi detido sexta-feira na praça Luís de Camões, por polícias à paisana que o viram a ‘trabalhar’. O ‘professor’ sentou-se ao lado da turista alemã "e sem esta se aperceber" tirou-lhe a mochila que tinha junto a si. Tentou fugir, mas foi travado pelos polícias, que devolveram a mochila à vítima - numa altura em que ela ainda nem se tinha apercebido do crime.O método do ‘professor’ é o mais utilizado pelos carteiristas que atuam nos restaurantes, esplanadas e na rua: "Escolhem a vítima que tenha a mala no chão ou na cadeira, sentam-se junto da vítima e aproveitando a distração, tiram a mala, carteira, ou quaisquer outros pertencentes mais portáveis", explica a PSP.