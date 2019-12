PSP caça 'homem aranha' do Cacém

Um homem de 44 anos, que assaltou duas casas pelo método de escalamento, tendo por isso ficado conhecido pela alcunha de ‘homem aranha’, foi detido pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Sintra, foi anunciado esta quarta-feira.



É ainda suspeito de mais crimes na zona da Amadora. Foi colocado pelo tribunal de Sintra em prisão preventiva.

O homem, apanhado na segunda-feira de manhã, atacava na cidade do Cacém. Nos dois furtos levou vários artigos. Entrava pelas janelas e varandas e fazia os assaltos com os proprietários das casas a dormirem no interior.

O detido estava em liberdade condicional desde abril, após ter sido condenado por crimes semelhantes.