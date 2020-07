PSP caça ladrão que destruiu Porsche Panamera na Maia

A PSP da Maia deteve, na sexta-feira, um ladrão considerado perigoso, no momento em que tentava furtar um carro. Ao ser intercetado pelos polícias, ainda tentou a fuga, mas foi apanhado. E ao ser encurralado, reagiu com violência, tendo agredido um dos agentes na cara. Antes de ser algemado ainda tentou entrar no carro-patrulha, mas sem sucesso.









O detido é Hugo Ferreira, o homem que em outubro de 2018 destruiu um Porsche Panamera que tinha furtado, numa fuga louca à GNR, em Carreira, Barcelos. Só parou quando embateu contra o muro de uma casa. O ladrão já está na cadeia.