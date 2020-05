PSP caça ‘piloto’ bêbedo sem carta em corrida ilegal

Um condutor sem carta de condução foi intercetado pela PSP de Coimbra, numa corrida ilegal, a conduzir um carro sem seguro e sem inspeção periódica válida. Ao ser sujeito ao teste de deteção de álcool, apresentou uma taxa de 1,43 g/l e na sua posse tinha uma soqueira - arma proibida - que foi apreendida. Durante a detenção, o homem, de 22 anos, ainda ofereceu resistência, com ameaças e insultos aos agentes.

O caso foi detetado na madrugada de sábado, em Santa Clara, onde decorriam corridas ilegais. Com a chegada da PSP, a maioria dos participantes dispersou. No entanto, um condutor ao tentar a fuga, recorrendo a uma manobra de marcha-atrás com as luzes desligadas, foi intercetado por dois agentes que ordenaram que parasse, refere comunicado da PSP.

Foi nessa altura que os agentes confirmaram que o condutor não tinha carta, estava alcoolizado, além de todas as outras irregularidades e ilícitos detetados, que levaram à sua detenção. No carro seguiam três passageiros, que foram identificados.

Um dos presentes na corrida ilegal, de 25 anos, tentou também impedir a detenção do primeiro suspeito, com recurso à força, agredindo e cuspindo nos agentes. Acabou também por ser detido.

Já na madrugada de sexta-feira, a PSP deteve duas pessoas, por condução sem carta e sob o efeito de álcool, apreendeu cinco veículos ‘tunning’ e registou duas contraordenações muito graves por condução sob efeito de álcool, em corridas ilegais em Aveiro.