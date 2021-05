PSP caça trio com 20 quilos de haxixe no Seixal

Uma ação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Seixal levou à interceção de três homens que regressavam do Sul do País com 20 quilos de haxixe. O trio, com idades entre os 24 e os 39 anos, estava a ser monitorizado e foi caçado em flagrante, apesar das tentativa de ludibriar as autoridades: vinham em dois carros separados, de forma a que o veículo que seguia à frente desse o alerta caso se apercebesse de qualquer controlo policial.









Além das 40 360 doses de haxixe, foram ainda apreendidos 2455 euros em dinheiro vivo, quatro telemóveis e os dois automóveis. Um dos condutores não tinha carta de condução. Serão esta sexta-feira presentes a tribunal para primeiro interrogatório.