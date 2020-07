PSP cerca Bairro Quinta do Mocho em Sacavém após noite de desacatos

A PSP está a cercar o Bairro Quinta do Mocho, em Sacavém, numa megaoperação que acontece após uma noite de desacatos. Esta segunda fase da operação policial acontece depois de, durante a noite e madrugada passadas terem sido detidas quatro pessoas e a polícia ter sido obrigada a disparar para dispersas as pessoas.Recorde-se que esta segunda-feira, a PSP foi chamada ao local após terem sido feitas denúncias por parte de alguns moradores relativamente a vários estabelecimentos comerciais que se mantinham abertos após as 20h00.sabe que, à chegada ao local, os agentes de autoridade depararam-se com mais de 50 pessoas nos telhados de alguns prédios. A PSP foi obrigada a disparar tiros para o ar para dispersar as pessoas. Houve vários danos materiais a registar.

A ação de fiscalização estava relacionada com o encerramento de estabelecimentos no âmbito das medidas impostas no âmbito da pandemia, com os polícias a serem recebidos na Quinta do Mocho com o arremesso de pedras e garrafas, explicou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Em comunicado, a PSP confirma que os polícias se deslocaram ao Bairro Quinta do Mocho esta segunda-feira pelas 23h38 para "fiscalização de diversos estabelecimentos de venda de bebidas" no âmbito das medidas aplicadas para combater a propagação da pandemia do coronavírus.



"Os polícias e as viaturas policiais foram alvo de arremesso reiterado de pedras e garrafas de vidro, o que obrigou ao envio de reforços para repor a ordem pública e assegurar a integridade física dos polícias", pode ler-se.



Um polícia ficou ferido num braço devido ao arremesso de uma pedra e várias viaturas policiais sofreram danos. Não há mais feridos a registar.