PSP chamada ao Estádio do Fontelo

Académico de Viseu

No processo eleitoral, que se realiza no próximo dia 29 de junho, constam duas listas à direção, uma liderada pelo atual presidente António Albino e a outra constituída pelos sócios do Académico.

A PSP foi esta segunda-feira chamada ao Estádio do Fontelo, em Viseu, devido a um grupo de sócios que tentava fazer o pagamento das quotas em atraso e assim aceder ao caderno eleitoralNo entanto, perante a recusa da direção do clube em aceitar os pagamentos, exigiram o livro de reclamações o que levou à intervenção da PSP, segundo confirmou ojunto de fonte da PSP de Viseu.