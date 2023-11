PSP chamada para conter ânimos exaltados nas eleições dos Bombeiros de Parede

A PSP foi chamada a intervir esta sexta-feira na Associação Humanitária de Bombeiros de Parede por não existir concordância nas eleições para eleger uma nova direção.Um grupo de Bombeiros, em forma de protesto, colocaram os capacetes no chão. A polícia esteve presente para tentar removê-los da entrada.Ao que oapurou, a mesa da Assembleia excluiu uma lista e aceitou outra que segue as linhas orientadores do atual Comandante, decisão que não é aceite pelos Bombeiros.Segundo o Comandante da Associação Humanitária de Bombeiros de Parede, Pedro Araújo, a Assembleia está a decorrer normalmente, mas osabe que a eleição está a ser feita sob escolta policial.Não houve detidos.