Macaco acorrentado em quintal de Cascais leva a queixa na PSP. Veja as imagens

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada devido a uma denúncia sobre um macaco ser mantido dentro de um quintal de uma habitação em São Domingos de Rana, em Cascais.O IRA (Intervenção e Resgate Animal) foi o responsável pela denúncia às autoridades. O animal, um Sarapiteco Mona, encontrava-se acorrentado num espaço partilhado com, pelo menos, um cão. O quintal estava com vários dejetos de animais, de acordo com informação avançada pelo IRA.

"Sendo o ICNF uma das autoridades competentes para a fiscalização e apreensão deste tipo de animais, ficou nomeado fiel depositário o seu atual detentor, até à data para fiscalização e diligências em conformidade pela autoridade supra referida, esperando o IRA que sejam efetuadas com a maior brevidade possível dado o estado de saúde do animal e espaço onde se encontra alojado", pode ler-se na página no grupo de Intervenção e Resgate Animal.