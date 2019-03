Decisão revolta polícias que acusam comando de Braga de “abuso”.

Por Fátima Vilaça | 01:30

O comandante distrital da PSP de Braga colocou um agente da esquadra de trânsito a vigiar os lugares de estacionamento destinados aos elementos do Comando. A Polícia diz que quer "evitar o estacionamento abusivo" nos lugares reservados, mas a decisão está longe de ser pacífica.



No despacho assinado pelo comandante da Divisão de Trânsito de Braga, que está afixado na esquadra e a que o CM teve acesso, é referido que "por determinação superior", um elemento do trânsito passa a estar junto dos lugares de estacionamento, todos os dias da semana, entre as 08h30 e as 09h30. No mesmo documento, a PSP refere "o que se pretende é que os seis lugares não sejam ocupados por cidadãos".

Contactado pelo CM, o Comando de Braga desmente que tenha sido dada essa ordem. Refere a fonte oficial da PSP de Braga que apenas "foi pedido aos agentes que passem regularmente no local". A decisão não caiu bem entre o efetivo que considera estar a ser feita "utilização abusiva de meios humanos". "Com meios tão escassos na esquadra de trânsito, é menos um elemento policial na rua", atira um agente, revoltado.