PSP com dificuldades em comprar máscaras e luvas

A PSP está com dificuldades em comprar mais luvas e máscaras descartáveis, para assim poder renovar o stock de kits de proteção a todo o efetivo desta força de segurança.

Fontes desta força de segurança disseram ao CM que o diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, quer, ainda durante a semana que amanhã começa, fazer chegar a todo o país mais kits de proteção aos agentes. A direcção-nacional desta força de segurança reconhece que as patrulhas que andam no terreno a garantir a implementação do estado de emergência, atuam preferencialmente sem máscaras e luvas, recorrendo às mesmas apenas quando há suspeitas efetivas de contágio com Covid-19.

Assim, para reforçar o stock de proteção, Magina da Silva ordenou que fosse a própria PSP a adquirir mais destes artigos. A escassez dos mesmos no mercado, no entanto, está a atrasar a comprar e posterior distribuição.