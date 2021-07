PSP condenado por agressões na Cova da Moura entrega-se na prisão de Évora para cumprir pena

Joel Machado, o único dos 17 agentes da PSP da Amadora que foi condenado a prisão efetiva em tribunal por crimes de sequestro e agressões a moradores da Cova da Moura, entregou-se ao final da tarde de quinta-feira para começar a cumprir os 18 meses de pena.

O coletivo de juízes do tribunal da Amadora atribuiu penas de prisão a 8 dos arguidos. No entanto, apenas Joel Machado foi abrangido pela efetividade da condenação, por já ter sido condenado a uma pena por crimes semelhantes no desempenho de funções policiais.

O agente fez vários recursos, mas nenhum teve provimento. Por isso, Joel Machado, colocado agora no Comando da PSP de Coimbra, resolveu entregar-se.

O elemento policial é pai de um menino de 7 anos, e a mulher está grávida de gémeos que devem nascer em breve. Por isso, o Movimento Zero, que nasceu espontaneamente e diz representar todas as forças de segurança, abriu uma conta bancária para o depósito de donativos de auxílio à família de Joel Machado.