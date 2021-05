Em primeira instância, o agente principal, ao serviço da esquadra da PSP de Matosinhos, foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa por violência doméstica. Ficou ainda proibido de contactar com a vítima e de se aproximar da casa e do trabalho dela num período de dois anos.Recorreu da decisão, mas a pena foi confirmada agora pelo Tribunal da Relação do Porto - que alterou apenas o valor da indemnização a pagar pelo polícia à vítima: de 6 mil para 4 mil euros.O arguido, de 47 anos, não deixava a vítima trabalhar ou dormir, gritando e atirando-lhe sal, retirava-lhe os cartões bancários, proibia-a de usar o carro e ameaçava que a matava com frequência. “Vou pagar mil euros a alguém para te bater. Vais ser atropelada por um camião”, disse-lhe. O processo refere que o arguido e a vítima discutiam maioritariamente após o polícia ingerir álcool. Num só dia, o agente enviou-lhe 73 mensagens para saber onde e com quem estava.