PSP condenados a penas suspensas por agressões e sequestro de jovem

Tribunal de Setúbal condenou um terceiro agente a pena suspensa de quatro anos de prisão.

Dois agentes da PSP foram esta terça-feira condenados a penas de cinco anos de prisão, ambas suspensas, por agressões a um jovem em Setúbal. Os dois agentes foram condenados pelos crimes de ofensas à integridade física agravada e sequestro agravado.



Um terceiro agente foi absolvido de ter participado nas agressões - por não se ter provado que tenha estado no local - mas foi considerado culpado do crime de sequestro agravado e condenado a uma pena de prisão de 4 anos e dois meses, também suspensa.



Os factos remontam a 4 de dezembro de 2016, quando um jovem foi agredido pelos polícias junto ao Bairro da Bela Vista em Setúbal. Dois agentes da PSP e o responsável da patrulha respondiam pelas agressões. O tribunal deu como provado que três agentes levaram a vítima para uma fábrica nas proximidades do bairro, onde esta foi espancada, mas um dos polícias não foi identificado.



O tribunal fixou ainda como pena acessória que os três ficam impedidos de continuar a exercer funções na polícia durante o tempo das condenações.