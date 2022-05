PSP confirma que Fábio Guerra morreu em serviço

A Direção-Nacional da PSP confirmou oficialmente ao CM que o gabinete do diretor-nacional, Magina da Silva, deu provimento ao inquérito que atesta que a morte do agente Fábio Guerra, assassinado à pancada à porta de uma discoteca em Lisboa, ocorreu no contexto de uma ação policial.





O relatório já foi entregue ao Ministério da Administração Interna, competindo agora ao gabinete de José Luís Carneiro a palavra final para a atribuição de pensão de sangue aos pais e irmãos do polícia, de 26 anos, bem como de uma indemnização por morte. O valor, ao que apurou esta quarta-feira o Correio da Manhã, deverá rondar os 176 250 euros.