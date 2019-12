PSP constituem-se assistentes em inquérito a fuga de dados

Dezenas de associados do Sindicato Unificado da PSP (SUP) e do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) querem constituir-se assistentes no inquérito judicial à fuga de informação pessoal e profissional de cerca de 4 mil associados destas duas estruturas.



Recorde-se que estes dados apareceram na posse de dirigentes do Sindicato Nacional de Polícia, facto que o SUP e o SIAP querem agora ver investigado.



Ao que o CM apurou, os agentes que se querem constituir assistentes no processo vão fazê-lo com a intenção de acompanhar a investigação da PJ.



Entretanto, sabe o CM, a Inspeção-Geral da Administração Interna já recebeu uma exposição para investigar o caso.