Poucas horas depois de o CM ter noticiado que uma publicação do Comando Regional dos Açores da PSP tinha causado polémica entre o efetivo – no caso uma foto em que se apelava à união de todos mas que tinha deixado de fora a classe de chefes –, a situação foi corrigida.



A publicação feita no Facebook a 23 de janeiro e que tinha sido apagada foi reposta, agora com bonés de todas as patentes. A PSP justificou o lapso com a ausência de qualquer chefe na altura em que foi feita a foto.

