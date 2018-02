Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP dá forte golpe na venda de droga

Investigação durou seis meses e resultou em nove detenções.

Por Tiago Griff | 24.02.18

Uma investigação de seis meses da PSP culminou, esta semana, com a detenção de nove pessoas, suspeitas de tráfico de droga, e a apreensão de centenas de doses de heroína e cocaína. A operação contou com várias buscas domiciliárias ocorridas em diversas localidades da região algarvia.



As detenções dos sete homens e duas mulheres - portugueses e cabo verdianos, apurou o CM -, entre os 25 e os 37 anos, tiveram lugar esta quarta e quinta-feira. A Esquadra de Investigação Criminal da PSP já estava atenta à movimentação dos suspeitos desde finais de agosto do ano passado.



Os nove mandados de busca incidiram em habitações em Alvor, Albufeira, e também em Boliqueime. No final das diligências foram apreendidas 535 doses de cocaína, 36 doses de heroína, várias doses de haxixe, equipamento informático, centenas de euros em notas e vários objetos usados no acondicionamento do produto estupefaciente, como balanças.



A PSP acredita ter dado "um golpe duro" no tráfico de droga na região. Os suspeitos foram presentes a um juiz, que decretou prisão preventiva a seis deles. Dois dos detidos ficam ficaram obrigados a apresentações periódicas e um sujeito a termo de identidade e residência.