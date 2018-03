Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP da Guarda deteve homem suspeito de recetação de viaturas

Investigação durava há cerca de um ano.

Por Lusa | 14:53

O Comando Distrital da PSP da Guarda deteve um homem de 60 anos suspeito de crime de recetação de viaturas e apreendeu doze veículos, duas armas de fogo e munições, segundo foi anunciado esta quarta-feira.



A PSP refere em comunicado enviado à agência Lusa que o suspeito foi detido na terça-feira, por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da Guarda, no âmbito da investigação de um processo relacionado com o crime de recetação.



Segundo a fonte, a investigação "durava há cerca de um ano", tendo a detenção ocorrido após a realização de "diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias".



Durante a ação, a PSP apreendeu três viaturas "sobre as quais recaem suspeitas de viciação", duas viaturas dadas como furtadas e que se encontravam "em fase de desmantelamento", cinco viaturas "sobre as quais pendem pedidos de apreensão e que também já se encontravam a ser desmanteladas" e duas viaturas "já em fase de desmantelamento".



Foram ainda apreendidos diversos documentos de veículos, quatro caixas contendo punções para alteração de números de quadro e um conjunto de centralina e chave, que, segundo a PSP, era "utilizado para colocação de viaturas em funcionamento".



A PSP da Guarda apreendeu ainda uma espingarda e um revólver, bem como 25 cartuchos e 40 munições.



O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes na Comarca da Guarda para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, indica a nota.