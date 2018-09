Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP da Guarda deteve quatro suspeitos de burlas e de furtos qualificados

Detidos vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

11:52

O Comando Distrital da PSP da Guarda anunciou esta quarta-feira a detenção de dois indivíduos, com 20 anos, e a identificação de outros dois, um com 15 e outro com 16 anos, por alegadas burlas e furtos qualificados.



Segundo a PSP da Guarda, os suspeitos foram detidos e identificados no âmbito de um inquérito por burla, pela Esquadra de Investigação Criminal, em articulação com o Destacamento da GNR de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.



A PSP refere em comunicado divulgado esta quarta-feira que foram realizadas buscas domiciliárias, por ambas as forças policiais, que resultaram na apreensão de quatro viaturas (VW Golf), seis jantes e diversas chaves de viaturas VW Golf, que foram alegadamente "obtidos através de burlas".



As autoridades policiais apreenderam ainda dois computadores portáteis e uma 'CPU', dois telemóveis, um 'LCD', um motociclo, duas violas, um compressor de ar, três botijas de gás, quatro amortecedores, uma aparelhagem de rádio e vários documentos alegadamente utilizados pelos suspeitos "para a concretização das burlas".



Os detidos vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.