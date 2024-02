PSP da Madeira recebeu 16 novas viaturas adquiridas com verbas das multas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira recebeu 16 novas viaturas entregues no âmbito de um protocolo de colaboração com o Governo Regional, um reforço da frota adquirido com verbas das multas cobradas, anunciou esta quarta-feira o comando regional.

"Foi agora efetuada a entrega de dois lotes de viaturas, respeitante à aquisição de 12 viaturas de patrulhamento caracterizadas e quatro viaturas descaracterizadas, as quais serão de imediato afetas às várias subunidades da Polícia de Segurança Pública desta região", indicou o comando regional num comunicado.

Segundo a nota, estas viaturas vão substituir outras que serão abatidas e permitem "um ligeiro aumento e renovação do parque automóvel policial ao serviço da comunidade", lê-se na informação divulgada.

As viaturas foram adquiridas com base num concurso lançado pelo executivo madeirense, tendo sido objeto de transformações e adaptações às funções policiais.

A PSP na Madeira menciona que o comando regional efetuou "o levantamento das necessidades e das características das viaturas a usar pelos polícias da PSP na Madeira, tendo efetuado a comunicação ao Governo Regional".

O Governo Regional da Madeira celebrou em 2006 um protocolo com a PSP - acordo que foi renovado em 2019 - o qual determina que 30% das receitas provenientes das multas por contraordenações ao Código da Estrada cobradas no arquipélago é canalizado para despesas de investimento em viaturas e outro equipamento necessário à operação do comando regional.

Segundo o comando regional, este acordo tem permitido que a PSP na Região Autónoma da Madeira "disponha de melhores meios e mais capacidade de resposta".