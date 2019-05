A PSP de Braga foi chamada esta segunda-feira a uma moradia, em Nogueira, para retirar uma cobra que se encontrava na varanda da habitação.



Segundo fonte oficial da PSP de Braga, as autoridades foram chamadas ao local por volta das 20h00.





O animal, com cerca de um 1,60 metros foi encontrado pelo dono da casa, numa zona próxima do Hospital Privado de Braga, que encontrou a cobra na varanda.Ao, fonte da PSP explicou que a cobra pode ter chegado à habitação devido à proximidade da casa com um monte.O animal foi retirado pelos agentes da PSP, que a colocaram num saco plástico e, posteriormente, a deixaram novamente na zona florestal.