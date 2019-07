PSP de Braga cria equipas para "resposta imediata" à criminalidade violenta

O Comando Distrital de Braga da PSP dispõe, a partir desta segunda-feira, de Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), para uma "maior eficácia" no combate à criminalidade, em particular à violenta e grave.Em comunicado, a PSP refere que as EPRI visam garantir uma resposta "rápida e eficaz" àquele tipo de ocorrências criminais, designadamente ao roubo.Para o efeito, sublinha o comunicado, a ação policial deve pautar-se por uma maior mobilidade em ambiente urbano, "que permita uma ação mais dinâmica, visando reduzir o tempo de resposta, inviabilizar a prática de ilícitos criminais e neutralizar as fugas de suspeitos"."Esta adequação passou pela constituição de equipas operacionais que se desloquem em motociclos, qualificando-se pela sua elevada capacidade reativa, considerando o seu grau de mobilidade num meio urbano, caracterizado por fluxos rodoviários saturados e por vezes com larguras de via reduzidas", acrescenta.Segundo a PSP, as EPRI contribuem para operacionalizar e dar corpo aos conceitos de "Polícia Integral e Segurança 'Just in Time' (mesmo a tempo), aliando uma elevada capacidade operacional, marcada pelo efeito dissuasor, rapidez e versatilidade, à forte componente de visibilidade policial".Com as EPRI, que começaram esta segunda-feira a trabalhar em toda a área de responsabilidade da PSP no distrito de Braga, pretende-se, desde logo, complementar o patrulhamento apeado e automóvel com o aumento da visibilidade e facilidade de deslocação.Aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos e das comunidades e reforçar a resposta policial nas áreas mais problemáticas e em relação aos fenómenos criminais mais graves, não só através da celeridade de reação mas também com caráter preventivo, são outros dos objetivos.As EPRI pretendem ainda responder a ocorrências que comportem elevados graus de ameaça ou de risco.