PSP de Braga deteta "várias dezenas" de incumprimentos no fim de semana

O Comando Distrital da PSP de Braga levantou "várias dezenas" de autos de contraordenação por incumprimento de normas do Estado de Emergência, entre sexta-feira e ontem, revela a força de segurança em comunicado. Três estabelecimentos foram encerrados.

Em causa nos autos levantados pela PSP de Braga estão incumprimentos do dever geral de recolhimento domiciliário, da limitação de circulação entre concelhos, do uso obrigatório de máscaras em espaços públicos, do encerramento de instalações e estabelecimentos, dos horários limitados de funcionamento dos estabelecimentos, da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento, e das regras de consumo bebidas alcoólicas.

A PSP recorda que "os cidadãos deverão deslocar-se na via pública munidos de comprovativos que atestem o motivo e demonstrem cabalmente o caráter excecional da deslocação, enquadrável nas normas em vigor".