PSP de Bragança pede ajuda para obter informações sobre esfaqueamento

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado no abdómen na madrugada de domingo, em Bragança, ao tentar defender uma mulher que estava a ser molestada por dois indivíduos do sexo masculino na via pública. O comandante distrital da PSP, José Neto, apela, em comunicado, "à vítima do assalto ou a quaisquer outras testemunhas", que forneçam informação sobre a ocorrência com a garantia de "reserva e segurança" a quem colaborar.Segundo este responsável, "não há ainda a certeza se se tratava de uma tentativa de assalto ou de algo diferente" e está lançada "a caça ao homem" para que os pormenores deste crime sejam analisados.José Neto esclarece aoque "estão a ser feitas várias ações no perímetro onde o crime aconteceu, nomeadamente tentar encontrar locais que contenham videovigilância, questionar moradores ou proprietários de cafés que possam ter visto os dois indivíduos".O crime aconteceu na rua Professor Dionísio Gonçalves, no bairro da Mãe D’água. Segundo os bombeiros de Bragança, "tratou-se de uma facada profunda, mas o jovem não corre risco de vida"."A PSP de Bragança apela à vítima da tentativa de assalto ou a quaisquer outras testemunhas que possuam informações relativas aos suspeitos, que contactem a polícia", diz o comunicado.O comando distrital da polícia observou, entretanto, que "a investigação criminal da PSP recolheu fortes indícios que permitirão encontrar os suspeitos a qualquer momento".