PSP de Cascais apreende explosivos destinados a claques de futebol

A PSP de Cascais apreendeu um grande lote de explosivos de pirotecnia, no cumprimento de um mandado de busca no sábado. O material apreendido seria para claques de futebol.Em concreto, os investigadores recuperaram 17 caixas de P2 (um explosivo usado na confeção de material pirotécnico), contendo 165 artigos, cinco caixas de Explosivo I (do mesmo tipo), com 40 unidades cada, o que perfaz 200 unidades, e ainda uma caixa de Corsair 1 Shot.Todos os artigos apreendidos vão ser peritados. Recorde-se que na semana passada no Estoril, em Cascais, um membro da claque do Sporting Juve Leo foi esfaqueado numa rixa por adeptos do Benfica.