A Polícia Judiciária de Vila Real deteve um total de 52 pessoas na Operação Ibéria, que deu um golpe no tráfico de armas no Norte do País.

Dos 14 presos que foram ouvidos no tribunal de instrução criminal do Porto acusados de integrarem uma rede de tráfico de armas, nove ficaram em prisão preventiva.O agente da PSP de Chaves que foi detido fica em prisão domiciliária, com pulseira electrónica e suspenso de funções.Outros quatro saíram em liberdade com medidas de coação não privativas da liberdade.