A PSP de Coimbra esclareceu ontem que "não confirma" e "não tem registo" de ocorrências semelhantes às descritas em publicações que inundaram as redes sociais.



As mesmas falam sobre raparigas que têm sido abordadas por rapazes armados com armas brancas que as tentam roubar, agredir, raptar e violar.

