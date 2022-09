PSP de Coimbra deteve segurança e funcionário de estabelecimento de diversão noturna

A PSP de Coimbra deteve na madrugada desta sexta-feira um segurança privado e um funcionário de um estabelecimento de diversão noturna, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal naquela cidade.

"Entre outras ações levadas a cabo em diferentes estabelecimentos de diversão noturna, foi dado cumprimento a diversos mandados de busca não domiciliária, visando em concreto um estabelecimento que reiteradamente tem sido palco de situações de ofensas à integridade física, inclusivamente com forte mediatização através de fotos e vídeos nas redes sociais", referiu a PSP, em comunicado enviado à agência Lusa.

Do cumprimento dos mandados, resultou a detenção de um segurança privado, pela posse de diversos tipos de estupefaciente (cocaína, haxixe, liamba) e "diversos objetos característicos da atividade de tráfico, bem como determinada quantia de dinheiro".

Os agentes procederam ainda à detenção de um funcionário, por ter na sua posse uma soqueira (que constitui, à luz da legislação em vigor, arma proibida).

Com esta operação, que coincide com o significativo aumento de afluência às zonas de diversão noturna da cidade de Coimbra, que caracteriza o início do ano letivo, o Comando Distrital da PSP de Coimbra "pretende contribuir para o sentimento de segurança de toda a comunidade".

Nesta ação, a PSP "empenhou de forma coordenada as suas valências de investigação criminal, trânsito, ordem pública e fiscalização policial".