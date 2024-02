PSP de Coimbra dissolve equipa e leva a saídas de elementos das Equipas de Intervenção Rápida

O mal-estar encontra-se instalado na PSP de Coimbra. Os polícias falam em “perseguição e censura” contra quem participou no cordão humano com velas e na receção de apoio ao tenente Viana, da GNR. Em causa está a luta por um suplemento de missão igual à PJ (1026 euros por mês) e a revisão dos suplementos.





procurou confirmar junto do Comando da PSP de Coimbra a informação, transmitida por fontes sindicais, de que 90% do efetivo das Equipas de Intervenção Rápida (EIR) pediu para sair e ir para as patrulhas, em solidariedade com elementos de uma EIR que terá sido dissolvida após os agentes terem participado em vigílias e no apoio ao oficial da GNR.