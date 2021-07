PSP de férias caça jovem fugitivo em praia fluvial

Um homem de 27 anos, cadastrado e que andava fugido à justiça há quase dois anos, foi detido por três agentes da polícia de Viseu que estavam de férias e em folga e o avistaram a dar mergulhos numa praia fluvial.Tudo aconteceu no domingo à tarde na praia fluvial de Alcafache, entre os concelhos de Viseu e Mangualde. Os três agentes da PSP de Viseu, um de férias e dois em folga, estavam com as respetivas famílias em lazer naquele local quando se aperceberam da presença do fugitivo, sobre quem pendiam dois mandados de detenção para condução à cadeia para cumprimento de seis anos de prisão efetiva por crimes de tráfico de droga e roubos na via pública.