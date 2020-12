Tinham já várias garrafas de bebidas alcoólicas em sua posse quando dois agentes da PSP de folga os avistaram.



Os dois cadastrados, de 33 e 35 anos, tinham o plano bem definido. Encapuzados, e com formão e uma chave de rodas, entraram uma loja, na Pontinha, em Odivelas, prontos a cometer o furto.Tinham já várias garrafas de bebidas alcoólicas em sua posse quando dois agentes da PSP de folga os avistaram.

Os ladrões ainda tentaram fugir a pé, sem deixar as garrafas para trás, mas os polícias, já com reforços, conseguiram detê-los.



O crime aconteceu na quarta-feira e os dois assaltantes - o mais velho tem 50 registos na ficha policial por roubo e o mais novo com 21 por roubo e tráfico - já foram presentes a juiz. Um ficou na prisão e outro com apresentações.