PSP de folga impede assalto a casa de câmbios em centro comercial de Santarém

A loja da Unicâmbio no exterior do W Shopping de Santarém foi alvo de uma tentativa de assalto esta terça-feira, mas o roubo foi travado por um agente da PSP que estava de folga. O crime ocorreu por volta das 20 horas, quando a funcionária da casa de câmbio se preparava para encerrar o espaço.

Segundo o CM apurou, os assaltantes esperaram pela hora de fecho para empurrar e sequestrar a mulher no interior, sob a ameaça de uma arma branca. Os autores do crime, que estavam encapuzados, foram vistos por um popular que ia a atravessar a passadeira e dirigiu-se ao restaurante "A Burguesita", onde pediu para chamar as autoridades, porque estaria um assalto a decorrer.

Segundo relatou ao CM Daniela Gerês, a gerente do "Burguesita", "por sorte, o meu irmão, que é agente da PSP em Lisboa, estava num jantar de família no primeiro andar, chamou de imediato os colegas e dirigiu-se ao local".



O polícia, Bruno Cruz, chegou a tempo de impedir a fuga do assaltante que estava ainda no interior da Unicâmbio, e que se entregou pouco depois, quando já estava cercado por outros agentes que entretanto acorreram ao local.

O cúmplice, que estaria de vigia, conseguiu fugir ao aperceber-se que o assalto já tinha sido descoberto, num carro que estava estacionado no passeio em frente à casa de câmbio.



Os autores do crime são de nacionalidade brasileira e residentes na zona de Lisboa. Sob ameaça de faca, a funcionária da Unicâmbio ainda chegou a abrir os cofres e a entregar uma quantia em dinheiro, que a PSP recuperou no local.