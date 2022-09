PSP de Leiria detém dois suspeitos por roubo na via pública

O Comando Distrital de Leiria da PSP anunciou hoje a detenção de dois homens suspeitos da prática do crime de roubo na via pública.

Numa nota de imprensa, a polícia adiantou que, na quinta-feira, através da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, deu cumprimento a dois mandados de detenção fora do flagrante delito.

"Foi ainda dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e um não domiciliária, dos quais resultou a apreensão de artigos relacionados com o crime investigado, bem como de outros ilícitos", lê-se no comunicado.

As detenções decorreram no período compreendido entre as 7 horas e as 09h30, nas cidades de Leiria e Marinha Grande, na sequência de uma investigação pela prática de crime de roubo a pessoas na via pública.

Os homens, de 27 e 42 anos, são hoje presentes a um juiz de instrução, para aplicação das respetivas medidas de coação.

"Consideramos que com esta ação o Comando Distrital de Leiria demonstra continuar a dificultar a atividade criminosa de quem se dedica às mais diversas tipologias criminais, procurando assim devolver e reforçar a tranquilidade pública".