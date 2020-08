PSP de Lisboa caça gangues das jantes

A PSP de Lisboa anunciou esta sexta-feira ter detido 12 pessoas e desmantelado quatro grupos criminosos que, entre meados de 2019 e o corrente mês, se dedicavam ao furto de jantes.

Qualificando este fenómeno criminal como "altamente complexo", a PSP de Lisboa diz ter ainda em aberto duas investigações, na zona de Sintra, que podem em breve permitir o desmantelamento de mais gangues.





As últimas três detenções, de uma mulher e dois homens, ocorreram no último domingo na Pontinha, Odivelas.O gang tinha até barrotes de madeira para equilibrar as viaturas após os furtos das jantes.