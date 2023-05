28 pessoas foram detidas, entre as 00h00 e as 23h59 deste sábado, pela PSP de Lisboa. Das detenções, 10 resultaram da condução sob o efeito do álcool, oito por crimes contra a propriedade, sete por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes e uma por resistência e coação sobre funcionário.

Foi apreendida uma viatura de âmbito criminal e 40,108 doses de canábis.





Neste período também ocorreram 23 acidentes de trânsito dos quais resultaram 11 feridos ligeiros.