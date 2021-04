As patrulhas do Comando da PSP de Lisboa, que vigiam uma área compreendida entre a capital e Torres Vedras, detiveram em flagrante delito 33 pessoas pelo furto de catalisadores (peça do motor que retira as substâncias nocivas do combustível queimado, antes de ser expelido para a atmosfera). Durante o mesmo período, foram ainda identificadas 81 pessoas.









Em comunicado, a PSP de Lisboa explica que este é um tipo de criminalidade que merece “um empenho diário de recursos policiais, de forma a alavancar a capacidade de resposta para um tipo de fenómeno criminal que é prioritário em termos de intervenção policial”. Assim, acrescenta a Polícia, a prova reunida durante os primeiros meses do ano tem sido fundamental para as detenções realizadas. Algumas delas têm, também, resultado de flagrantes delitos conseguidos por patrulhas ou até mesmo por agentes fora de serviço.

A 'atratividade' dos catalisadores para os criminosos prende-se com o valor, no mercado ilegal, dos materiais usados para o fabrico dos mesmos. O mais valioso é o paládio, cujo preço é regulado por cotação bolsista, e que supera até o valor do ouro.





O furto do catalisador é quase sempre conseguido da mesma forma. Os ladrões são obrigados a deitarem-se debaixo do carro, no lado do condutor, e a usar um objeto cortante como uma rebarbadora. Em poucos minutos é possível retirar a peça, cuja falta só é constatada pelos donos dos carros quando tentam usá-los.