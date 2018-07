Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Lisboa detém 29 pessoas este sábado

Comando Metropolitano de Lisboa fez 12 operações policiais.

Por Lusa | 12:10

A PSP deteve este sábado 29 pessoas, sendo que 10 foram por infrações enquanto conduziam, segundo comunicou.



Entre as 00h00 e as 23h59 de sábado (hora de Lisboa), o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP fez 12 operações policiais e 29 detenções.



Das detenções, cinco foram por por condução sem habilitação legal, dez por condução sob a influência do álcool, duas por tráfico de droga, duas por roubo, uma por furto, três por resistência e coação sob funcionário, duas no cumprimento de mandado de detenção, duas por posse ilegal de arma e duas por outros crimes.



No âmbito destas operações, foram apreendidos 10 doses individuais de cocaína, 88 doses individuais de haxixe, 82 munições e uma arma branca.