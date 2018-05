Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Lisboa deteve 36 pessoas em operações de fiscalização

Onze das pessoas detidas foram 'apanhadas' na sequência de mandados de detenção.

A Polícia de Segurança Pública deteve 36 pessoas, 11 das quais na sequência de mandados de detenção, em várias operações de fiscalização realizadas na região de Lisboa na sexta-feira, anunciou este sábado a PSP.



As operações decorreram entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira e tiveram como objetivo "a prevenção e dissuasão da criminalidade", refere o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Segundo a PSP, seis pessoas foram detidas por suspeita de tráfico de droga, seis por condução sem habilitação, três por condução sob o efeito de álcool, três por furto de carteiras, duas por posse de arma ilegal, uma por resistência e coação sobre agente da PSP, uma por desobediência e outra por crimes não especificados.



No mesmo período, foi apreendido haxixe em quantidade suficiente para 316,06 doses individuais e cocaína em quantidade suficiente para 65,45 doses individuais.



Os agentes da PSP apreenderam ainda um revólver, uma espingarda e uma arma branca.