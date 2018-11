Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Lisboa faz 23 detenções e apreende 214 doses de haxixe

Agentes registaram ainda 82 acidentes dos quais resultaram 37 feridos.

Por Lusa | 12:27

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa realizou 23 detenções e apreendeu 214 doses de haxixe, no período de 24 horas terminado às 00h00 desta quinta-feira, quando registou 82 acidentes de que resultaram 37 feridos.



Das detenções efetuadas, a PSP destaca, em comunicado, 11 no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciária, cinco por furto, três por tráfico de estupefacientes, duas por condução sob influência de álcool, uma por roubo e outra por condução sem habilitação legal.



Nas várias operações realizadas no âmbito da sua atividade operacional naquele período, a PSP de Lisboa também apreendeu 214 doses de haxixe, uma unidade de ecstasy e 6,55 gramas de outros estupefacientes.



Os agentes da PSP registaram ainda 82 acidentes dos quais resultaram 37 feridos, um dos quais em estado grave.