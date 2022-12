PSP faz operação especial de prevenção criminal no Areeiro, Penha de França e Beato

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, está a levar a cabo uma operação especial de prevenção criminal em Lisboa, nas freguesias do Areeiro, Penha de França e Beato, visando suspeitos de posse de armas de fogo ilícitas e /ou utilizadas em ilícitos criminais.



Nesta operação de grande envergadura e de natureza preventiva, em estreita articulação com a 11.a Secção do DIAP de Lisboa, estão a ser realizadas 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias com a intervenção das valências da PSP, de investigação criminal, de ordem pública, de armas e explosivos e da Unidade Especial de Polícia.





Oportunamente será divulgada informação sobre os resultados da operação.