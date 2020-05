PSP de Lisboa prende três agressores por violência doméstica

A PSP de Lisboa deteve três homens em cinco dias por violência doméstica, no âmbito de investigações que duravam há semanas. Em dois dos casos, os agressores eram filhos das vítimas, pessoas "com uma idade já bastante avançada e num claro estado de vulnerabilidade, sendo violentadas, física e psicologicamente, há anos".



Num outro caso, em que a vítima era uma mulher, o agressor usava um martelo para concretizar as agressões. Os três detidos , entre os 52 e os 72 anos, foram presentes a tribunal. Dois ficaram em liberdade com ordem de restrição e afastamento das vítimas. O outro estava esta quinta-feira a ser ouvido em primeiro interrogatório.

Ver comentários