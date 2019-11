PSP de Lisboa proíbe férias, folgas e créditos sindicais em dia de manifestação de polícias

A PSP proibiu esta terça-feira os polícias do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP de gozar férias, folgas e créditos para atividade sindical no dia da manifestação das forças de segurança, 21 de novembro, "por conveniência de serviço".Numa ordem de serviço a que a Lusa teve acesso, o Cometlis justifica "a impossibilidade do gozo de férias, folgas e créditos horários" devido à "expectável comparência de um número de manifestantes e o consequente planeamento de um policiamento adequado à missão".A PSP refere também que é de "interesse público" que a manifestação, que integra elementos da PSP e da GNR, se realize "de forma ordeira e segura", devendo existir uma "adequada capacidade de resposta policial".Na ordem de serviço, publicada no portal social da Polícia de Segurança Pública, o Cometlis determina que todo o efetivo do comando de Lisboa está impossibilitado de gozar "créditos horários", férias não previstas no mapa aprovado ou folgas, no caso das Equipas de Intervenção Rápidas e Equipas de Prevenção e Reação Imediata.O Cometlis sustenta ainda que as Equipas de Intervenção Rápida e de Prevenção devem ter "ajustes das escalas de serviço de modo a que não existam polícias que possam ter ciclos de trabalho demasiado longos, em razão das folgas que lhes caberiam, sem prejuízo da capacidade de resposta da PSP".O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), um dos sindicatos que promove a manifestação, contestou à Lusa esta determinação que limita o direito à manifestação e que está consagrado na lei."Os polícias também têm direitos e participar em manifestações é um direito", disse Paulo Rodrigues, adiantando que 10.000 polícias do Comando de Lisboa "vão estar limitados".Segundo o presidente da ASPP, esta ordem de serviço aplica-se aos polícias de Lisboa, abrangendo quase metade do efetivo da PSP.Elementos da PSP e da GNR realizam a 21 de novembro, em Lisboa, uma manifestação conjunta para exigirem ao novo Governo "a resolução rápida" dos problemas que ficaram por resolver na anterior legislatura.Com o lema "tolerância zero", a manifestação conjunta foi inicialmente convocada pela ASPP e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), mas, entretanto, associaram-se vários sindicatos da PSP.Os polícias exigem alterações às tabelas remuneratórias da PSP e da GNR, atualização dos suplementos, criação do subsídio de risco, aplicação da lei que visa a fiscaliza das condições de saúde e segurança no trabalho.